In Koblenzer Heizungskellern Vorbehalte zur Wärmepumpe auf dem Prüfstand Alexander Thieme-Garmann 24.11.2026, 11:00 Uhr

i Die Wärmepumpe als Blickfang im Garten: Hauseigentümer Thomas Bernhard (links) mit Besucher Guido Johann. Alexander Thieme-Garmann

Heizen belastet den Geldbeutel, mal mehr und mal weniger das Klima und doch erinnert gerade diese Jahreszeit daran, wie wichtig das Thema ist. Zum Tag des offenen Heizungskellers ging es in Koblenz um die Frage: Wie heizt man in Zukunft am besten?

Wie heizt man, wenn die Kosten immer weiter steigen und das Klima nach verträglichen Lösungen lechzt? Beispiele dafür präsentiert der bundesweite „Tag des offenen Heizungskellers“, der dieses Jahr auch in Koblenzer Keller führte. Vier private Hauseigentümer aus Niederberg, Immendorf, Moselweiß und Güls öffneten ihre Pforten, um Besuchern Einblicke in nachhaltige Heiztechnik zu gewähren.







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