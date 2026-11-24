Heizen belastet den Geldbeutel, mal mehr und mal weniger das Klima und doch erinnert gerade diese Jahreszeit daran, wie wichtig das Thema ist. Zum Tag des offenen Heizungskellers ging es in Koblenz um die Frage: Wie heizt man in Zukunft am besten?
Lesezeit 2 Minuten
Wie heizt man, wenn die Kosten immer weiter steigen und das Klima nach verträglichen Lösungen lechzt? Beispiele dafür präsentiert der bundesweite „Tag des offenen Heizungskellers“, der dieses Jahr auch in Koblenzer Keller führte. Vier private Hauseigentümer aus Niederberg, Immendorf, Moselweiß und Güls öffneten ihre Pforten, um Besuchern Einblicke in nachhaltige Heiztechnik zu gewähren.