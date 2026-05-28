Mutmaßliche Tat in Koblenz Vor sexuellem Übergriff an Schule gab es weiteres Opfer Katrin Steinert 28.05.2026, 15:56 Uhr

i Die Ermittlungen gegen einen 20-Jährigen, der einen sexuellen Übergriff auf eine elfjährige Förderschülerin in Koblenz verübt haben soll, beziehen auch einen sexuellen Angriff ein, der zwölf Tage zuvor auf ein Kind verübt wurde (Symbolbild). Patrick Pleul. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Ein weiteres Sexualdelikt fließt in die Ermittlungen gegen einen 20-Jährigen ein, der beschuldigt wird, einen sexuellen Übergriff auf eine Förderschülerin in Koblenz verübt zu haben. Was über die andere Gewalttat bekannt ist.

Mehrere Staatsanwälte sind mit den Ermittlungen zum mutmaßlichen sexuellen Übergriff auf eine Förderschülerin in Koblenz beschäftigt. Wie Oberstaatsanwältin Kirsten Mietasch auf Anfrage unserer Redaktion erklärt, nehmen die Staatsanwälte „eine umfassende tatsächliche und rechtliche Würdigung der bislang zusammengetragenen Ermittlungsergebnisse vor, um über die weiteren Schritte zu entscheiden“.







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