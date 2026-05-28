Ein weiteres Sexualdelikt fließt in die Ermittlungen gegen einen 20-Jährigen ein, der beschuldigt wird, einen sexuellen Übergriff auf eine Förderschülerin in Koblenz verübt zu haben. Was über die andere Gewalttat bekannt ist.
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Mehrere Staatsanwälte sind mit den Ermittlungen zum mutmaßlichen sexuellen Übergriff auf eine Förderschülerin in Koblenz beschäftigt. Wie Oberstaatsanwältin Kirsten Mietasch auf Anfrage unserer Redaktion erklärt, nehmen die Staatsanwälte „eine umfassende tatsächliche und rechtliche Würdigung der bislang zusammengetragenen Ermittlungsergebnisse vor, um über die weiteren Schritte zu entscheiden“.