Weltkriegsrelikt in Koblenz Vor dem Abriss fürs Hotel: Besuch im Altstadtbunker 19.01.2025, 13:13 Uhr

i Im Lichtkegel der Taschenlampen bewegt sich die kleine Besuchergruppe vorwärts. Katrin Steinert

Die Tage des größten Luftschutzbunkers der Koblenzer Innenstadt sind gezählt. Unsere Redaktion hat das viergeschossige Gebäude mit Großgastronom und Inhaber Kenan Tayhus besucht. Unerwartete Dinge tauchten dabei im Licht der Taschenlampen auf.

Von außen wirkt der schlichte Hochbunker am Herletgarten wie ein schlafender Koloss, dessen schwere Betonwände inmitten der engen Altstadtbebauung ruhen. Hingeschmierte Schriftzüge und ein buntes Obelixgraffiti leuchten am Sockel all jenen entgegen, die das Weltkriegsrelikt besuchen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen