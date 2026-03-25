Tagsüber fühlen sich die meisten Menschen auf den Koblenzer Straßen sicher. Nachts sieht das anders aus. Ein Blick auf die jüngste Umfrage zeigt aber auch: Die Angst ist sehr unterschiedlich verteilt.
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Die jüngste Bürgerbefragung mit mehr als 3600 Teilnehmern gibt interessante Einblicke in das Innenleben der Koblenzer Bevölkerung. Interessant auch für die, die die Stadt gestalten. Dass das Sicherheitsgefühl schwindet und vor allem nachts nicht hoch ist, wird der Stadtspitze vermutlich nicht behagen, auch wenn Oberbürgermeister David Langner betont, dass es vor allem eine subjektive Wahrnehmung ist, die nicht parallel geht mit den Zahlen der ...