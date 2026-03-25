Blick auf die große Umfrage
Vor allem Ältere und Frauen haben in Koblenz Angst
Nachts in Koblenz fühlen sich viele Menschen unsicher. Das Bild unterscheidet sich aber sehr bei Frauen/Männern und in den versc
Nachts in Koblenz fühlen sich viele Menschen unsicher. Das Bild unterscheidet sich aber sehr bei Frauen/Männern und in den verschiedenen Altersgruppen.
Alexej Zepik

Tagsüber fühlen sich die meisten Menschen auf den Koblenzer Straßen sicher. Nachts sieht das anders aus. Ein Blick auf die jüngste Umfrage zeigt aber auch: Die Angst ist sehr unterschiedlich verteilt.

Lesezeit 3 Minuten
Die jüngste Bürgerbefragung mit mehr als 3600 Teilnehmern gibt interessante Einblicke in das Innenleben der Koblenzer Bevölkerung. Interessant auch für die, die die Stadt gestalten. Dass das Sicherheitsgefühl schwindet und vor allem nachts nicht hoch ist, wird der Stadtspitze vermutlich nicht behagen, auch wenn Oberbürgermeister David Langner betont, dass es vor allem eine subjektive Wahrnehmung ist, die nicht parallel geht mit den Zahlen der ...

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