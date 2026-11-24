Kongress in Vallendar Von Studenten für Studenten: Das macht forumWHU aus Eva Hornauer 24.11.2026, 12:00 Uhr

i Ein Jahr lang planen 13 Studierende das forumWHU. In diesem Jahr mit dabei sind (von links) Jan Fremgen, Benedikt Bonanni und Benedikt Birner. Ingo Beller

Was haben Gordon Schnieder, der Chef eines großen KI-Unternehmens und der ehemalige Inspekteur des Heeres der Bundeswehr gemeinsam? Sie sind Redner des diesjährigen Kongresses forumWHU in Vallendar, ein Event, das von Studenten organisiert wird.

Einmal im Jahr ist es so weit: In der Stadt Vallendar treffen bekannte Gesichter aus Wirtschaft und Politik aufeinander. Die Konferenz forumWHU findet am Freitag, 27. November, und Samstag, 28. November statt und lockt Studierende sowie Vertreter aus Politik und Wirtschaft in die Stadt- und Kongresshalle der kleinen Stadt am Rhein.







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