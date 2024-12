Blick hinter die Kulissen Von Sekt und einer mysteriösen Liebe im Krieg 27.12.2024, 11:12 Uhr

i Michaela Rauch-Krist ist eine der drei Gesellschafterinnen, die das Museum privat übernommen haben. Thomas Kölsch

Wir stellen in einer kleinen Serie das Buch „Hinter verschlossenen Türen in und rund um Koblenz“ von Verena Düren und Thomas Kölsch vor. Heut öffnen wir die Türen zum Sektmuseum in Koblenz – und spüren dort einer geheimnisvollen Liebschaft nach.

Mitten in Koblenz, ein wenig versteckt in einer Passage gelegen, befindet sich der Zugang zum Sektmuseum der Firma Deinhard. Und dort, im Stammhaus einer der ältesten Sektkeltereien Deutschlands, findet man die Tür zu einer Liebesgeschichte, die sich hier in den 1940er-Jahren zutrug.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen