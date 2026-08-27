Das Barcamp Koblenz ist eine Konferenz ohne festes Programm. Die Teilnehmer selbst bestimmen, worum es an diesem Tag gehen soll. Wir haben uns angeschaut, welche Schwerpunkte die Unternehmer aus der Region in diesem Jahr setzen.
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Kein vorgesetztes Programm, keine Hierarchie und die Pflicht, einander zu duzen: Das Koblenzer Barcamp bietet in gewohnt lockerer Atmosphäre einen Ort zum Austauschen und Vernetzen. 120 Menschen aus verschiedenen Berufsgruppen und Generationen haben sich zu dem Event im Zentrum für Ernährung und Gesundheit der Handwerkskammer Koblenz zusammengefunden.