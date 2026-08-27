Networking-Event in Koblenz Von KI bis Demokratie: Das bewegt die Barcamp-Besucher Kim Fauss 27.08.2026, 16:00 Uhr

i Gerrit Müller (links) und Anna Lindner von der Online-Marketing-Agentur 247Grad moderieren das Koblenzer BarCamp. Hinter dem Motto „Du bist Programm“ steckt die Idee, dass sich alle Teilnehmenden mit Vorträgen, Diskussionsrunden, Workshops und Co. einbringen können und dadurch selbst die Agenda gestalten. Kim Fauss

Das Barcamp Koblenz ist eine Konferenz ohne festes Programm. Die Teilnehmer selbst bestimmen, worum es an diesem Tag gehen soll. Wir haben uns angeschaut, welche Schwerpunkte die Unternehmer aus der Region in diesem Jahr setzen.

Kein vorgesetztes Programm, keine Hierarchie und die Pflicht, einander zu duzen: Das Koblenzer Barcamp bietet in gewohnt lockerer Atmosphäre einen Ort zum Austauschen und Vernetzen. 120 Menschen aus verschiedenen Berufsgruppen und Generationen haben sich zu dem Event im Zentrum für Ernährung und Gesundheit der Handwerkskammer Koblenz zusammengefunden.







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