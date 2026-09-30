Koblenzer Betrieb wird 150 Von Hufeisen zu Hightech-Brücken: Das ist J.J. Brühl Wolfgang Lucke 30.09.2026, 16:00 Uhr

i Ein kompetentes und engagiertes Team, auf das man sich verlassen kann - darauf baut das Koblenzer Unternehmen J.J. Brühl. Es ist seit 150 Jahren erfolgreich. Christopher Arnoldi

Den genialen Wissenschaftler, der 1885 als Hufschmied Geld verdient, kennen Filmfans aus der „Zurück in die Zukunft“-Trilogie. Für den Koblenzer Betrieb J.J. Brühl begann 1876 eine Erfolgsstory, die heute für höchstes Know-how im Brückenbau steht.

Ein seltenes Jubiläum gilt es im Koblenzer Stadtteil Rübenach zu feiern: Seit 150 Jahren erfolgreich am Markt, in der fünften Generation im Familienbesitz, eine solide Zukunft im Blick: Die J.J. Brühl Stahlbau GmbH kann man guten Gewissens zu den Leuchtturmunternehmen der Region zählen.







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