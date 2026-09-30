Den genialen Wissenschaftler, der 1885 als Hufschmied Geld verdient, kennen Filmfans aus der „Zurück in die Zukunft“-Trilogie. Für den Koblenzer Betrieb J.J. Brühl begann 1876 eine Erfolgsstory, die heute für höchstes Know-how im Brückenbau steht.
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Ein seltenes Jubiläum gilt es im Koblenzer Stadtteil Rübenach zu feiern: Seit 150 Jahren erfolgreich am Markt, in der fünften Generation im Familienbesitz, eine solide Zukunft im Blick: Die J.J. Brühl Stahlbau GmbH kann man guten Gewissens zu den Leuchtturmunternehmen der Region zählen.