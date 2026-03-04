Grünen-Kandidat im Wahlkreis 9 Von Heusinger: Politik muss nah an den Menschen sein 04.03.2026, 16:58 Uhr

i Carl-Bernhard von Heusinger geht bei der Landtagswahl 2026 für die Grünen im Wahlkreis 9 ins Rennen. Christine Kuncke

Acht Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 9 (Koblenz) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Carl-Bernhard von Heusinger. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber der Grünen selbst vor.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Carl-Bernhard von Heusinger tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 9 (Koblenz) für die Partei B90/Die Grünen an.







