Grünen-Kandidat im Wahlkreis 9
Von Heusinger: Politik muss nah an den Menschen sein
Carl-Bernhard von Heusinger geht bei der Landtagswahl 2026 für die Grünen im Wahlkreis 9 ins Rennen.
Christine Kuncke

Acht Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 9 (Koblenz) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Carl-Bernhard von Heusinger. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber der Grünen selbst vor.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Carl-Bernhard von Heusinger tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 9 (Koblenz) für die Partei B90/Die Grünen an.

