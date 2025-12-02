Vom Zeugnisgeld kauft Elias (10) Lebensmittel für Arme

Viermal schon hat Elias mit seiner Mutter einen Rieseneinkauf gemacht: Kaffee, Wurst, Käse, Brot, Milch und vieles andere wird ins Koblenzer Wohnungslosenrestaurant Mampf getragen und hier beim Frühstück ausgegeben. Wie kommt ein Zehnjähriger dazu?
Lesezeit 4 Minuten
Ganz unbefangen bewegt sich der zehnjährige Elias im Wohnungslosenrestaurant Mampf am Fuß der Koblenzer Balduinbrücke, er bietet den Gästen Wasser an und schüttet Kaffee in Tassen. „Die Leute sind nett“, sagt er, mit einem hat er sich gleich gut unterhalten, weil sie beide Fußballfans und Gegner des FC Bayern München sind.