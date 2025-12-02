Hilfe fürs Koblenzer Mampf Vom Zeugnisgeld kauft Elias (10) Lebensmittel für Arme Doris Schneider 02.12.2025, 14:06 Uhr

i Elias im Wohnungslosenrestaurant Mampf an der Koblenzer Balduinbrücke. Der heute Zehnjährige sammelt Geld und kauft Lebensmittel für die Besucher. Doris Schneider

Viermal schon hat Elias mit seiner Mutter einen Rieseneinkauf gemacht: Kaffee, Wurst, Käse, Brot, Milch und vieles andere wird ins Koblenzer Wohnungslosenrestaurant Mampf getragen und hier beim Frühstück ausgegeben. Wie kommt ein Zehnjähriger dazu?

Ganz unbefangen bewegt sich der zehnjährige Elias im Wohnungslosenrestaurant Mampf am Fuß der Koblenzer Balduinbrücke, er bietet den Gästen Wasser an und schüttet Kaffee in Tassen. „Die Leute sind nett“, sagt er, mit einem hat er sich gleich gut unterhalten, weil sie beide Fußballfans und Gegner des FC Bayern München sind.







