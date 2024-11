75 Jahre Intersport Krumholz Vom Wohnzimmerverkauf zum Sportimperium 13.11.2024, 11:59 Uhr

i Oliver Krumholz leitet in dritter Generation die Geschicke des Familienunternehmens Intersport Krumholz. Eva Hornauer

1949 wurde das Familienunternehmen gegründet. Heute betreibt Intersport Krumholz fünf Sportwarenhäuser in der Region – und ist immer noch in den Händen der Gründerfamilie. Das macht das Traditionsunternehmen aus.

. 75 Jahre ist eine lange Zeit, in der sich viel ändern kann – vor allem auch im stationären Einzelhandel. In einer Branche, die spätestens seit dem Aufkommen und Erstarken des Online-Handels, immer wieder Umbrüchen ausgesetzt ist, kann ein regionales Unternehmen in diesem Jahr seinen 75 Geburtstag feiern: Intersport Krumholz.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen