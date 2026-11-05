Fokus auf Bildungsthemen Vom studentischen Leben im Uni-Großstädtchen Koblenz Peter Meuer 05.11.2026, 11:30 Uhr

i Koblenz ist Universitätsstadt - der Unicampus ist im Stadtteil Metternich beheimatet. Ingo Beller

Lernen und wohnen, feiern und Finanzen: Die Redaktion der Rhein-Zeitung berichtet in den kommenden Wochen und Monaten verstärkt über studentische Themen in und um Koblenz. Wie kommt das? Und: Was ist geplant?

Koblenz hat keinen Ruf als Unistadt, schon gar nicht steht unser Großstädtchen für eine historisch tief verwurzelte Universitätskultur. Die Universität Koblenz entstand in ihrem heutigen Zuschnitt erst 2023, die Vorgängerstruktur, die Universität „Koblenz-Landau“ gab es in ihrer letzten Form auch erst 1990.







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