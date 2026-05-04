Theater am Ehrenbreitstein
Vom Doppelleben eines Rechtsanwalts
Achtsamkeit inmitten eines Bandenkriegs: die Darsteller Jonas Bluhm (als Anwalt Diemel, Mitte), Annika Woyda (links), Phi Long L
Achtsamkeit inmitten eines Bandenkriegs: die Darsteller Jonas Bluhm (als Anwalt Diemel, Mitte), Annika Woyda (links), Phi Long Lang.
Alexander Thieme-Garmann

In der Kriminalkomödie „Achtsam morden“ geht es um einen angesehenen Rechtsanwalt, der auf Abwege gerät. Im Theater am Ehrenbreitstein ist dies als Dreipersonenstück aufgeführt worden.

Lesezeit 2 Minuten
Die Kriminalkomödie „Achtsam morden“ nach dem gleichnamigen Roman von Karsten Dusse hat am Theater am Ehrenbreitstein unter der Regie von Gabriel Diaz Premiere gefeiert. In dem Dreipersonenstück schlüpfen zwei der Schauspieler unentwegt in weitere Rollen, sodass insgesamt 20 Figuren ihren Auftritt auf der Bühne haben.

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