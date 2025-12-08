Wilmas neues Glück in Waldesch Vom Döner-Dackel zur Perlenprinzessin Annika Wilhelm 08.12.2025, 08:15 Uhr

i Die Dackeldame mit dem Perlenhalsband: Mario Specht hat Wilma adoptiert. Vor einigen Jahren machte sie deutschlandweit Schlagzeilen, weil ihre Vorbesitzerin sie in eine Dönerbude in Koblenz geworfen hat. Kevin Ruehle

Vor drei Jahren wurde Dackel Wilma in einem Karton in eine Dönerbude in Koblenz geworfen. Damit machte sie deutschlandweit Schlagzeilen. Heute lebt sie in Waldesch. Was ist in den Jahren dazwischen passiert – und wie geht es dem Tier heute?

Der 8. Dezember 2022 ist ein gewöhnlicher Donnerstagabend. Im Dönerladen Uludag auf dem Mittelstreifen des Friedrich-Ebert-Rings in Koblenz schneiden die Dönermänner Fleisch, ab und zu kommen Kunden in den Laden. Plötzlich stürmt eine junge Frau in den Laden, schreit wild um sich und schleudert ein Paket über die Theke.







Artikel teilen

Artikel teilen