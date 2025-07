Gerade im Sommer hat man von der Terrasse des „Bello del Mondo“ in Oberfell einen tollen Blick ins Moseltal. Was das neue Restaurant zu bieten hat, verrät Inhaber Shahbaz Ahmed.

Auf der Terrasse des Restaurants „Bello del Mondo“ in Oberfell schweift der Blick über die anmutige Mosel hinüber zum Weinort Kattenes und zu dem markanten Felsvorsprung Ausoniusstein. Hier schrieb einst der römische Dichter Decimus Magnus Ausonius das Epos „Mosella“ und ließ mit wohlfeilen Reimen seiner Begeisterung für die Mosellandschaft freien Lauf. Deshalb ist der Name des neuen Lokals in Oberfell – auf Deutsch „schön auf der Welt“ – nach Ansicht vieler Gäste gut gewählt.

Chef des Restaurants ist Shahbaz Ahmed. Der Mann aus Pakistan sammelte bereits viele Jahre vor seinem Engagement in Oberfell gastronomische Erfahrungen in Italien. Ein Landsmann, der schon einige Zeit ein Restaurant an der Mosel erfolgreich betrieb, machte ihn auf das vakante Lokal in Oberfell aufmerksam.

i Shahbaz Ahmed schenkt seinen Gästen gerne ein. Erwin Siebenborn

Schon bei seiner ersten Begegnung mit dem Anwesen sei der Funke übergesprungen, berichtet Ahmed. Die exponierte Lage und das Ambiente überzeugten ihn direkt. Vor allem die Mosel-Terrasse fand sein Interesse.

Doch bevor er sein Lokal eröffnen konnte, rief auch hier die Pflicht. Umfangreiche Sanierungsarbeiten, viele Behörden-Auflagen und viele andere wichtige Dinge mussten bewältigt werden. Aber das hat sich gelohnt. Die gediegene wie einladende Atmosphäre und Ausstattung des Hauses und der zuvorkommende Service helfen beim Wohlfühlen.

Auf der reichhaltigen Speisekarte kommt die italienische Schule von Koch Shahbaz natürlich zum Vorschein. Bei Pasta-Gerichten und Pizzen ist die Sortenvielfalt nahezu unerschöpflich, egal, ob länglich, kurz, dünn, breit, gefüllt mit Schinken, Geflügel, Fisch oder Käse. Freunde von saftigen Burgern finden ebenso eine Auswahl vor wie Fans von knusprigen Schnitzeln, delikatem Gyros oder würzigen Steaks in vielen Variationen. Leckeres Eis (auch zum Mitnehmen) gibt es auch.

i Gediegenes Ambiente erwartet die Besucher im neuen Restaurant. Erwin Siebenborn

Kulinarische Erinnerungen an die asiatische Heimat des Kochs bietet die Küche mit traditionellen indisch-pakistanischen Gerichten. Zartes Hühnerfilet mild oder scharf verwöhnt auch an der Mosel Gaumen, Leib und Seele. Als Durstlöscher dient die reichhaltige Getränkekarte. Neben Bier und alkoholfreien Getränken und italienischem Qualitätswein dürfen auch edle Tropfen von der Mosel nicht fehlen. Während der Öffnungszeiten bringt der Lieferservice des Hauses Speisen und Getränke auch gern zu Kunden ins Dorf und in die Nachbarorte.

Shahbaz Ahmed zeigt sich bisher sehr zufrieden mit der Resonanz seines Lokals. Die offene und tolerante Art der Moselaner schätzt er sehr. Für ihn und seine Gäste soll „Bello del Monde“ nicht nur eine gastronomische Einrichtung, sondern vor allem ein Ort des Wohlfühlens und der Begegnung sein – gerne auch von der Terrasse aus mit Blick auf den Ausoniusstein.