Westerwaldstraße in Vallendar Vollsperrung sorgt für Fußmarsch zur Schule Eva Hornauer 12.11.2026, 07:00 Uhr

i Ab Samstag ist ein Teil der Westerwaldstraße in Vallendar gesperrt. Ingo Beller

Ein Teil der Westerwaldstraße ist ab Mitte November gesperrt. Das hat nicht nur Auswirkungen für Autofahrer, auch ÖPNV und Schulbusse sind betroffen, wie die Kreisverwaltung auf Nachfrage berichtet.

Zwischen Goethestraße und Heerstraße ist die Westerwaldstraße in Vallendar ab Samstag, 14. November, voll gesperrt. Für Autofahrer wurden Umleitungen von der Verbandsgemeinde bekannt gegeben. Auch auf den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) und Schulbusse wird das Auswirkungen haben, das bestätigte Anfang der Woche die Kreisverwaltung.







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