Am Sonntag in Koblenz
Vollsperrung B9: Heli-Arbeiten auch vom Wetter abhängig
Warnkugeln für den Flugverkehr sollen am Sonntag an Hochspannungsleitungen über der B9 in Koblenz angebracht werden.
Warnkugeln für den Flugverkehr sollen am Sonntag an Hochspannungsleitungen über der B9 in Koblenz angebracht werden.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Sturm oder Regen könnten den Arbeiten an der Hochspannungsleitung über der B9 in Koblenz am Sonntag theoretisch in die Quere kommen. Ein Sprecher des Netzbetreibers erklärt, wie die Arbeiten ablaufen, wenn das Wetter wie geplant mitspielt.

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Wenn am Sonntag ein Helikopter über der B9 in Koblenz fliegt, ist die Bundesstraße in Richtung Bonn vermutlich gerade gesperrt. An Hochspannungsleitungen sollen Flugwarnkugeln angebracht werden. Ein Sprecher des Netzbetreibers Amprion erklärt, wie das genau ablaufen soll.
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