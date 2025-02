Ausverkauftes Haus Voller Erfolg für erste gemeinsame Sitzung in Spay 12.02.2025, 13:00 Uhr

i Ausverkauftes Haus bei der ersten gemeinsamen Sitzung der beiden Spayer Karnevalsvereine KG Rot-Weiss Spay und KG Spayer Boxelöfter. Jannick Eiskirch

Die beiden Spayer Karnevalsvereine KG Rot-Weiss Spay und KG Spayer Boxelöfter haben am Samstag in die vollbesetzte Schottelhalle nach Spay eingeladen, am kommenden Samstag folgt die zweite Sitzung in der Dorfhalle Spay.

Endlich war es wieder soweit: In Spay am Rhein startete am Samstag, 8. Februar, pünktlich um 19.11 Uhr die erste gemeinsame Sitzung für diese Session der beiden Spayer Fassenacht-Vereine in der bunt geschmückten Schottelhalle. Den Besuchern wurde ein fünfstündiges, hochkarätiges und abwechslungsreiches Sitzungsprogramm geboten.

