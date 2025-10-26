Toter Kranich positiv getestet Vogelgrippe erstmals in Koblenz nachgewiesen 26.10.2025, 14:00 Uhr

i In Koblenz wurde ein toter Kranich positiv auf H5N1 getestet, weitere Verdachtsfälle gibt es auch in Bendorf und Thür. Christophe Gateau. picture alliance/dpa

Deutschlandweit breitet sich die Vogelgrippe rasant aus. Jetzt wurde das Virus auch in Koblenz nachgewiesen: Ein toter Kranich wurde positiv auf H5N1 getestet. Weitere Verdachtsfälle gibt es in Bendorf und Thür.

Nachdem deutschlandweit in den vergangenen Wochen zahlreiche Fälle gemeldet wurden, hat die Vogelgrippe nun auch Koblenz erreicht: Ein im Stadtgebiet gefundener verendeter Kranich wurde positiv auf den Erreger der Geflügelpest (H5N1) getestet. Auch in Bendorf und Thür gibt es weitere Funde, bei denen eine Bestätigung durch das Friedrich-Loeffler-Institut allerdings noch aussteht, informierte die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz jüngst über ihre ...







