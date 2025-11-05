VIP-Bereich im Stadion: Wie gut klappt die neue Lösung?

Seit einem guten halben Jahr treffen sich Sponsoren und „VIPs“ während der Fußballspiele im Stadion Oberwerth auf der alten Rollschuhbahn. Der frühere VIP-Bereich wurde verlegt, zu marode war die Konstruktion. Wie gut klappt die derzeitige Lösung?
Lesezeit 1 Minute
Die Verantwortlichen der Turn- und Spielvereinigung Koblenz (TuS) Koblenz ziehen ein auf Nachfrage unserer Zeitung ein Zwischenfazit in Hinsicht auf den im Frühjahr versetzten VIP-Bereich am Stadion Oberwerth. Für den Moment sei das eine „sehr gute Lösung“ – und auf jeden Fall besser, als gar keinen VIP-Raum zu haben, sagte TuS-Präsident Christian Krey.