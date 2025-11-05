Stadion Oberwerth in Koblenz VIP-Bereich im Stadion: Wie gut klappt die neue Lösung? 05.11.2025, 08:42 Uhr

i Die VIP-Container stehen derzeit auf der alten Rollschuhbahn am Stadion Oberwerth. Alexej Zepik

Seit einem guten halben Jahr treffen sich Sponsoren und „VIPs“ während der Fußballspiele im Stadion Oberwerth auf der alten Rollschuhbahn. Der frühere VIP-Bereich wurde verlegt, zu marode war die Konstruktion. Wie gut klappt die derzeitige Lösung?

Die Verantwortlichen der Turn- und Spielvereinigung Koblenz (TuS) Koblenz ziehen ein auf Nachfrage unserer Zeitung ein Zwischenfazit in Hinsicht auf den im Frühjahr versetzten VIP-Bereich am Stadion Oberwerth. Für den Moment sei das eine „sehr gute Lösung“ – und auf jeden Fall besser, als gar keinen VIP-Raum zu haben, sagte TuS-Präsident Christian Krey.







Artikel teilen

Artikel teilen