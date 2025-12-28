2025 an Rhein und Mosel Viermal Frauenpower für die Koblenzer Innenstadt Katrin Steinert 28.12.2025, 11:00 Uhr

i Gemeinsam für Koblenz: Vier Managerinnen bringen zusammen Projekte auf den Weg, vernetzen sich und wollen die Koblenzer Innenstadt weiterentwickeln. Das sind Astrid Fries (von links), Christiane Walther-Oeckel, Gina Neyses und Chantal Oberst. Katrin Steinert/Kollage Kevin Rühle

Einheimische und Stammgäste nehmen in den vergangenen Monaten wahr: „In Koblenz tut sich was, die Stadt scheint aufzuwachen.“ Auch wenn es weiter Leerstände oder Billigläden gibt, ist Bewegung in der City. Das liegt auch an diesen vier Frauen.

Die Innenstadt von Koblenz ist das, worauf sie ihren Blick richten: Vier Frauen sind in diesem Jahr als Managerinnen gestartet, um das Zentrum der Stadt voranzubringen. Das tun sie zwar in unterschiedlichen Bereichen, tauschen sich aber aus, entwickeln zusammen Ideen und sind überzeugt: Man kann viel bewegen, wenn man vernetzt und gemeinsam handelt.







