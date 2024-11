Wohnungsbrand in Weißenthurm Vierjähriges Kind könnte Feuer ausgelöst haben 19.11.2024, 14:27 Uhr

i Als die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Weißenthurm am Brandort ankamen, schlugen bereits die Flammen aus den Fenstern. M. Breitbach/Feuerwehr VG Weißen

Die Polizei Andernach schreibt in einer Pressemitteilung, dass der Sohn der Familie in der Brandwohnung wohl mit einem Feuerzeug gespielt hat. Verifiziert ist dies noch nicht, heißt es von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz.

In einem siebenstöckigen Hochhaus ist es am frühen Montagmorgen zu einem Wohnungsbrand gekommen, dies teilte die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Weißenthurm mit. Nach rund dreistündigem Einsatz hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht, und die meisten Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

