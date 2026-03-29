Fit machen für die Zukunft Vier Frauen für Koblenz 29.03.2026, 14:00 Uhr

i Bei der Diskussion auf dem Podium, von links Christiane Walther-Oeckel (Stadtmarketing), Chantal Oberst (Leerstandsmanagement), Gina Neyses (BID-Managerin Schlossstraße), Astrid Fries (Innenstadtmanagement/Stadtberatung). Alexander Thieme-Garmann

Koblenz ist eine lebenswerte Stadt, die Altstadt zieht Gäste an, die Geschäfte Kunden, die meisten Bürger leben gern hier. Aber Koblenz ist auch im Wandel. Wie die Zukunft aussehen kann, haben Expertinnen und Zuhörerinnen diskutiert.

Vierfache Frauenpower für Koblenz: Der Zonta-Clubs Rhein-Mosel hat in Diehls Hotel in Ehrenbreitstein zu einer Podiumsdiskussion eingeladen, bei der sich vier Expertinnen über die Zukunft von Koblenz austauschten: Christiane Walther-Oeckel (Stadtmarketing), Chantal Oberst (Leerstandsmanagement), Gina Neyses (BID-Managerin Schlossstraße) und Astrid Fries (Innenstadtmanagement/Stadtberatung).







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