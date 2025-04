Erleichterung, Freude und Stolz spiegelten sich auf den Gesichtern der Absolventen, die dieser Tage in der Aula des Eichendorff-Gymnasiums und später im prunkvollen Marmorsaal in Bad Ems gemeinsam mit Eltern, Lehrkräften und Freunden den feierlichen Abschluss ihrer Schulzeit zelebrierten.

Die Glückwunsch- und Abschiedsworte des Schulleiters Hans-Georg Meier begannen allerdings mit der Feststellung, dass es ihm in diesem Jahr schwerfalle, dem frisch gekürten Abiturjahrgang etwas mit auf den Weg zu geben: „Es ist die Welt, in die wir sie entlassen, die mir Sorge bereitet.“ Diese sei durch Unsicherheit, wegfallende Gewissheiten, zu einfache Antworten und das Recht der Stärkeren geprägt. Angesichts dessen rief Meier die Abiturienten auf, auch weiterhin auf Zusammenhalt und Kooperation zu bauen.

So wie das Abitur nur durch ein Miteinander erreicht werden konnte, so sollten die Absolventen auch zukünftig gemeinsam mit anderen ihr Leben und Arbeiten gestalten. Denn ein afrikanisches Sprichwort sage: „Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten können das Gesicht der Welt verändern!“ Oberstudiendirektor Meier hob in seinen weiteren Worten die vielfältigen gesellschaftlichen Aufgaben der erfolgreichen Gymnasiasten hervor und betonte dabei die besondere Relevanz des Gemeinsinns in der heutigen Zeit.

Stellvertretend für die Lehrer der Koblenzer Bildungseinrichtung sprach Michael Pörtner im Marmorsaal Bad Ems von Genuss, Durchhaltevermögen und Glück und deren Relevanz im Schulalltag und im Leben. Pörtner erinnerte daran, dass Glück nicht einfach der hilfreiche Zufall, sondern nach dem griechischen Philosophen Aristoteles das höchste Gut und Ziel des menschlichen Lebens sei. „Geht raus, sucht mit Durchhaltevermögen nach eurem Glück und genießt die Zeit“, so lautete sein Schlussappell.

Auch in diesem Schuljahr gab es wieder etliche Preise zu vergeben. Den Buchpreis der Ministerin für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule ging an Fenja Krauthakel, der Preis des Vereins der Freunde und Förderer des Eichendorff-Gymnasiums für die Jahrgangsbesten erhielten Hana Braynin, Carolina Jehle, Fenja Krauthakel und Lina Potter mit einem Notendurchschnitt von 1,0. Ein weiterer Buchpreis für besonderes Engagement ging an Charlyn Dorn.

Weitere fachwissenschaftliche Preise gingen an Carolina Jehle (Biologie), Fenja Krauthakel (Chemie und Physik), Jonas Marquardt (Mathematik) und Maximilian Breitbach (Musik). Gleich vier Abiturienten bekamen von der Fachschaft Sozialkunde ein Buchgeschenk: Hana Braynin, Charlyn Dorn, Katharina Brosa und Tim Eberle.

Die Abiturienten

Parmis Amini, Nele Arndt, Jan Arnold, Anna Luisa Katharina Bäumges (alle Koblenz), Lisa Bernardy (Brodenbach), Nils Birkenheier, Julia Bock, Maximilian Bogner, Hana Braynin, Maximilian Breitbach, Jan Wladyslaw Brimble, Katharina Anja Brosa (alle Koblenz), Celina Brzank (Bassenheim), David Buchta (Koblenz), Charlyn Mỹ Thanh Dorn (Kobern-Gondorf), Annika Ebbers, Tim Levin Eberle (beide Koblenz), Letizia Erdmann (Neuwied), Jana Constanze Fabrin, Junia Falkenburg, Cornelius Stephan Alois Felber (alle Koblenz), Mia Gabriel (Waldesch), Jonathan Finn Gassen, Mia Sophie Göderz, Anastasia Häring, Aureleo Casper Gerd Holzmann (alle Koblenz), Greta Elisabeth Horn (Pfalzfeld), Anar Jafarov (Koblenz), Carolina Antonia Jehle (Waldesch), Greta Charlotte Jepsen-Föge, Cara Lee Rose Kahé (beide Koblenz), Allegra Kiara Karbach (Kaltenengers), Benjamin Kirchhof (Koblenz), Finn Richard Kleinwächter (Lonnig), Jana Maria Koch (Koblenz), Lara Koch (Wolken), Fenja Lisa Marie Krauthakel, Leonard Kurth, Felice Karla Leicher, Charlotte Luisa Lenz, Filip Madunic, Jonas Marquardt (alle Koblenz), Theresa Metro (Dieblich), Sebastian Rudolf Wilhelm Guntram Meuser (Hillscheid), Lena Marie Mönch (Niederfell), Toby Joshua Muthig (Urbar), Lola Neumeister (Lonnig), Minh Thu Nguyen, Thao Vi Nguyen, Lina Marie Potter (alle Koblenz), Ardian Rastelica (Dieblich), Saskia Reiner, Marie Rosenbaum (alle Koblenz), Blerina Rudhani (Waldesch), Elias Tim Schellmann (Koblenz), Lara Lynn Schilling, Nick Joel Schilling (beide Dieblich), Alexandra Maria Elisabeth Victoria Schmidt, Merle Marie Schneider, Paul Scholmann, Jaron Schommers (Koblenz), Emma Michaela Schreiber (Ochtendung), Romy Elisabeth Schürdt, Laura Shkinder, Luis Miro Simon, Fabian Erich Surall, Constantin Maximilian Trapp, Justus Jonas Tschirner, Seraphina Gregoria Kornelia van der Beek, Maya Johanna Weber (Koblenz), Sophie-Louise Weihgold (Lonnig), Julian Wilmes (Koblenz), Alison Zech (Winningen), Marleen Ursula Zervos (Koblenz).