Andrang bei Casting in Koblenz Vielleicht der Beginn einer großen Karriere Wolfgang Lucke 23.10.2026, 10:22 Uhr

i Ein großer Spaß für alle Generationen: Das Ufa-Casting im Forum Mittelrhein. Wolfgang Lucke

Nicht den Superstar, sondern vor allem Darsteller für Serien oder Komparsen für Filme hat die Filmgesellschaft Ufa in Koblenz gesucht. Ob vielleicht doch ein Superstar dabei entdeckt wurde, ist noch offen. Das Casting jedenfalls war ein Riesenerfolg.

Das Ufa-Casting im Forum Mittelrhein ist bei allen Generationen auf großes Interesse gestoßen. Von 7 bis 73 Jahren reichte die Altersspanne, melden die Veranstalter. Exakt 288 Anmeldungen wurden gezählt. Gegen 16.30 Uhr musste ein Annahmestopp fürs Videocasting gemacht werden, weil sich in diesem Bereich, weitaus zeitaufwendiger als das Foto-Casting, sehr viele Aspiranten präsentieren wollten.







Artikel teilen

Artikel teilen