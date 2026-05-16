Aktionstag am 17. Mai Vielfalt leben: Koblenz wird wieder regenbogenbunt Doris Schneider 16.05.2026, 06:00 Uhr

i Setzten mit der Flaggenhissung am Koblenzer Rathaus ein gemeinsames Zeichen für Vielfalt (von links): Ratsmitglied Patrick Zwiernik, Queerbeauftragte Patricia Pederzani und Oberbürgermeister David Langner. Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

Queer – da denken viele an Verkleidete bei der Love Parade oder an Schwule und Lesben in Szenekneipen. Aber queer, das können auch die Nachbarinnen und die alten Männer im Seniorenheim sein. Auf die Vielfalt machen Aktionen in Koblenz aufmerksam.

Vielfalt leben: Das ist in diesem Jahr das Motto des Internationalen Tags gegen Queerfeindlichkeit. Am 17. Mai wird weltweit der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter-, Trans- und Asexuellen-Feindlichkeit (auf Englisch: International Day Against Homophobia, Biphobia, Interphobia, Transphobia and Acephobia , kurz Idahobita) begangen.







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