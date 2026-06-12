Event am Koblenzer Stattstrand Viele Unternehmer kümmern sich erst spät um Nachfolge Wolfgang Lucke 12.06.2026, 17:00 Uhr

i In zwei Sessions wurden an den Infoständen die verschiedenen Themen einer Unternehmensübergabe diskutiert. Wolfgang Lucke

Ein Event am Koblenzer Stattstrand bringt Anbieter und Interessierte von Firmenübergaben in lockerer Atmosphäre zusammen. Viele Unternehmer unterschätzen bei der Suche nach einer Nachfolge den zeitlichen Vorlauf, warnen die Experten.

Die lockere Atmosphäre eines Bar-Camps herrschte am Koblenzer Stattstrand, wobei ein wirklich ernstes Problem im Fokus stand: Beim Nachfolge-Beach konnten sich Anbieter von Unternehmen und Interessierte auf ganz kurzem Weg „beschnuppern” und „connecten”.







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