Ein Event am Koblenzer Stattstrand bringt Anbieter und Interessierte von Firmenübergaben in lockerer Atmosphäre zusammen. Viele Unternehmer unterschätzen bei der Suche nach einer Nachfolge den zeitlichen Vorlauf, warnen die Experten.
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Die lockere Atmosphäre eines Bar-Camps herrschte am Koblenzer Stattstrand, wobei ein wirklich ernstes Problem im Fokus stand: Beim Nachfolge-Beach konnten sich Anbieter von Unternehmen und Interessierte auf ganz kurzem Weg „beschnuppern” und „connecten”.