Kaufhaus in der Löhrstraße Viele Koblenzer würden Galeria-Filiale sehr vermissen Doris Schneider 24.07.2026, 14:30 Uhr

i Steht auch die Galeria-Filiale in der Koblenzer Löhrstraße vor dem Ausverkauf? Das Unternehmen prüft derzeit nach eigenen Angaben die Rentabilität von 33 Standorten, darunter Koblenz, Bad Kreuznach und Limburg. Doris Schneider

„Sale“ prangt neben dem Schriftzug „Galeria“ an der Fassade des großen Warenhauses in der Koblenzer Fußgängerzone. Ob und, wenn ja, wie es mit dem Laden weitergeht, ist unklar. Was sagen Kunden dazu – und wie erleben Mitarbeiter die Situation?

„Ich würde Galeria wirklich sehr vermissen!“ Eine Kundin, die gerade aus dem Warenhaus in der Koblenzer Löhrstraße herauskommt, zählt auf, was sie alles dort regelmäßig kauft: Kleidung, Wäsche ... Manchmal bummelt sie auch nur durch. „Wenn der Laden schließen würde, würde mir wirklich etwas fehlen.







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