Kaufhaus in der Löhrstraße
Viele Koblenzer würden Galeria-Filiale sehr vermissen
Steht auch die Galeria-Filiale in der Koblenzer Löhrstraße vor dem Ausverkauf? Das Unternehmen prüft derzeit nach eigenen Angabe
Steht auch die Galeria-Filiale in der Koblenzer Löhrstraße vor dem Ausverkauf? Das Unternehmen prüft derzeit nach eigenen Angaben die Rentabilität von 33 Standorten, darunter Koblenz, Bad Kreuznach und Limburg.
Doris Schneider

„Sale“ prangt neben dem Schriftzug „Galeria“ an der Fassade des großen Warenhauses in der Koblenzer Fußgängerzone. Ob und, wenn ja, wie es mit dem Laden weitergeht, ist unklar. Was sagen Kunden dazu – und wie erleben Mitarbeiter die Situation?

Lesezeit 3 Minuten
„Ich würde Galeria wirklich sehr vermissen!“ Eine Kundin, die gerade aus dem Warenhaus in der Koblenzer Löhrstraße herauskommt, zählt auf, was sie alles dort regelmäßig kauft: Kleidung, Wäsche ... Manchmal bummelt sie auch nur durch. „Wenn der Laden schließen würde, würde mir wirklich etwas fehlen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionWirtschaft
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren