Spannende Ausstellungsorte 
Viele junge Leute bei Koblenzer Museumsnacht unterwegs
Kunst in der Unterführung am Bahnhof Mitte in Koblenz bewundern Nora Daum (links) und Jennifer Schmitz gern.
Kunst in der Unterführung am Bahnhof Mitte in Koblenz bewundern Nora Daum (links) und Jennifer Schmitz gern.
Alexander Thieme-Garmann

Wo gehört Kunst hin? Lang nicht mehr nur in Galerien oder Museen: Bei der langen Museumsnacht in Koblenz gab es diesmal Werke auch in einer Kapelle, beim Bestatter und in einer Unterführung zu sehen. Zudem zog das Event auch viele junge Menschen an. 

Lesezeit 3 Minuten
Die Museumsnacht in Koblenz durfte sich über ihr silbernes Jubiläum freuen. Indes greift ihre seit 25 Jahren bestehende Bezeichnung nicht weit genug: Denn neben den Koblenzer Museen öffneten auch Ateliers, Galerien und sogenannte Pop-up-Locations zu ungewohnter Stunde ihre Pforte.
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