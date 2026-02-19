Kleiderverwertung in Koblenz
Viel Schrott im Container: DRK behält sie trotzdem
Dieser DRK-Kleidercontainer steht neben der Balduinbrücke in Koblenz-Lützel. Rund 60 Container hat das Rote Kreuz in Koblenz. Und obwohl auch häufiger defekte Kleidung oder echter Müll drin sind, will das DRK sie stehen lassen.
Alexej Zepik

Eine Tüte Restmüll macht den Inhalt eines ganzen Altkleidercontainers unbrauchbar. Oder es wird schmutzige und defekte Kleidung eingeworfen. Die Caritas Koblenz hat nun die Reißleine gezogen und baut ihre Container ab. Reagiert das DRK ähnlich?

Die Caritas Koblenz baut ihre Altkleidercontainer ab, weil viel zu viel Müll und viel zu viele schmutzige oder kaputte Kleidungsstücke in oder vor den Containern liegen und die Entsorgungskosten mittlerweile so hoch sind, dass sie die Kapazitäten der Mitarbeiter überschreiten.

