Schöner leben in Koblenz
Viel Grün schmückt die Einkaufsstraße auf der Karthause
Großzügige Bepflanzungen und bequeme Sitzgelegenheiten wurden neu am Einkaufszentrum geschaffen.
Wolfgang Lucke

In der Fußgängerzone am Einkaufszentrum Karthause hat sich einiges getan. Baudezernent Andreas Lukas erläutert die Grundzüge der Gestaltung.

Lesezeit 2 Minuten
Die neu gestaltete Fußgängerzone am Einkaufszentrum Karthause wurde jetzt der Öffentlichkeit übergeben. Dabei kann sie in gleich doppelter Hinsicht als Modellprojekt angesehen werden. Zum einen sieht hier Baudezernent Andreas Lukas eine gestalterische Vorbildfunktion für andere Bereiche der Stadt, für die Firma Aldi nimmt die finanzielle Beteiligung an einer solchen Maßnahme ebenfalls eine Sonderstellung ein.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & Region

Top-News aus der Region