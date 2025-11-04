Viel Grün schmückt die Einkaufsstraße auf der Karthause

In der Fußgängerzone am Einkaufszentrum Karthause hat sich einiges getan. Baudezernent Andreas Lukas erläutert die Grundzüge der Gestaltung.

Die neu gestaltete Fußgängerzone am Einkaufszentrum Karthause wurde jetzt der Öffentlichkeit übergeben. Dabei kann sie in gleich doppelter Hinsicht als Modellprojekt angesehen werden.

Zum einen sieht hier Baudezernent Andreas Lukas eine gestalterische Vorbildfunktion für andere Bereiche der Stadt, für die Firma Aldi nimmt die finanzielle Beteiligung an einer solchen Maßnahme ebenfalls eine Sonderstellung ein.