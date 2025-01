Haushalt nicht ausgeglichen VG Weißenthurm startet mit roten Zahlen in 2025 30.01.2025, 07:00 Uhr

i Im Haushalt der Verbrandsgemeinde Weißenthurm wurden Schwerpunkte beim Brand- und Katastrophenschutz sowie bei Schulen und Kitas gelegt. Insgesamt über 12 Milionen Euro an Investitionen sind im Haushalt eingeplant. Eva Hornauer

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt der Verbandsgemeinde Weißenthurm sind im Haushaltsjahr 2025 nicht ausgeglichen. Woran das liegt und für was die Verbandsgemeinde dennoch Geld in die Hand nimmt.

Zum Ende eines Jahres beziehungsweise zum Anfang eines neuen ist die Zeit der Haushaltspläne – so wurde auch im Verbandsgemeinderat Weißenthurm vor der Weihnachtspause über selbigen Plan für 2025 gesprochen und abgestimmt. Ein Blick in Plan offenbart: Die Verbandsgemeinde (VG) schreibt in diesem Jahr rote Zahlen.

