Im Haushalt nicht vorgesehen VG Weißenthurm muss in Kitas mehr sanieren als geplant 14.10.2025, 06:00 Uhr

i In der Kita Don Bosco (auf dem Foto zu sehen) in Mülheim-Kärlich und in der Kita St. Georg in Urmitz soll sich etwas tun. Die Spielplätze sollen neugestaltet werden. In der Kita Don Bosco steht außerdem die Sanierung der Sanitäreinrichtungen bevor. Beide Kitas standen auf der Tagesordnung der jüngsten Ratssitzung der VG Weißenthurm. Hannah Klein

Not macht erfinderisch: Das gilt auch für VG Weißenthurm. Denn die Sanitäranlagen in der Kita Don Bosco in Mülheim-Kärlich müssen saniert werden, das war im Haushalt 2025 aber nicht vorgesehen. Wie die VG das Problem löst.

Spielgeräte, Waschräume und Co.: In der Kindertagesstätte (Kita) Don Bosco in Mülheim-Kärlich und in der Kita St. Georg in Urmitz soll sich etwas tun. Die Außenanlagen beider Kitas sollen neugestaltet werden. In der Kita Don Bosco sind außerdem die Sanitäreinrichtungen in die Jahre gekommen und müssen saniert werden.







