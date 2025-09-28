Josef Gilles verstärkt Team: VG Weißenthurm hat nun einen dritten Digitalbotschafter
VG Weißenthurm hat nun einen dritten Digitalbotschafter
Sie helfen denjenigen, die mit der digitalen Welt Schwierigkeiten haben: die Digitalbotschafter. In der Verbandsgemeinde Weißenthurm bekommen sie mit Josef Gilles nun einen dritten Ehrenamtlichen.
Nicht alle finden sich in der digitalen Welt gut zurecht. Hier setzen die Digitalbotschafter an: Geschulte Ehrenamtliche stehen älteren Menschen beim Umgang mit Smartphone, Tablet oder Computer zur Seite. Das Landesprojekt wird mit Karl-Heinz Krambeer und Ingo Neumann bereits seit 2021 auch in der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm umgesetzt.