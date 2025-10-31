Ganzes Leitungsnetz betroffen: VG Weißenthurm: Chlorung wegen Bakterien im Trinkwasser
Das gesamte Trinkwasserleitungsnetz in der Verbandsgemeinde Weißenthurm wird derzeit gechlort. Bei einer Routinekontrolle sei eine unzulässige Keimbelastung mit Enterokokken festgestellt worden, teilt die Verwaltung mit.
Bei einer routinemäßigen Trinkwasseruntersuchung ist im Trinkwassernetz der Verbandsgemeindewerke Weißenthurm eine unzulässige Keimbelastung mit Enterokokken festgestellt worden. Das teilte die Verwaltung der Verbandsgemeinde am Freitagnachmittag mit.