Ganzes Leitungsnetz betroffen VG Weißenthurm: Chlorung wegen Bakterien im Trinkwasser 31.10.2025, 14:37 Uhr

i In der Verbandsgemeinde Weißenthurm wird derzeit das Trinkwasserleitungsnetz gechlort. Marius Becker. picture alliance/dpa

Das gesamte Trinkwasserleitungsnetz in der Verbandsgemeinde Weißenthurm wird derzeit gechlort. Bei einer Routinekontrolle sei eine unzulässige Keimbelastung mit Enterokokken festgestellt worden, teilt die Verwaltung mit.

B ei einer routinemäßigen Trinkwasseruntersuchung ist im Trinkwassernetz der Verbandsgemeindewerke Weißenthurm eine unzulässige Keimbelastung mit Enterokokken festgestellt worden. Das teilte die Verwaltung der Verbandsgemeinde am Freitagnachmittag mit.







Artikel teilen

Artikel teilen