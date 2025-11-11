Keine Keimbelastung mehr VG Weißenthurm: Chlorung des Trinkwassers beendet 11.11.2025, 11:54 Uhr

i Das Trinkwasser aus den Wasserhähnen der VG Weißenthurm kann derzeit noch nach Chlor riechen – die Chlorung zur Desinfikation der Leitungen wurde aber schon abgeschlossen. (Symbolbild) Patrick Pleul. dpa

Vielleicht riecht es noch nach Chlor, wenn man in der VG Weißenthurm den Wasserhahn aufdreht. Die Chlorung, die Ende Oktober wegen der unzulässigen Keimbelastung im Trinkwasser begann, wurde aber erfolgreich beendet.

Ende Oktober entdeckte man bei einer routinemäßigen Trinkwasseruntersuchung im Trinkwassernetz der Verbandsgemeindewerke Weißenthurm eine unzulässige Keimbelastung mit Enterokokken. Daraufhin leitete man in der VG Weißenthurm, in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Mayen-Koblenz, Sofortmaßnahmen ein: Das Leitungsnetz der gesamten Verbandsgemeinde wurde gechlort.







