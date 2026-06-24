Bad in Mülheim-Kärlich VG-Vorschlag: Im Tauris selbst wird nicht geschwommen Eva Hornauer 24.06.2026, 18:00 Uhr

i Das Tauris in Mülheim Kärlich ist seit sechs Jahren geschlossen. Wie es weitergeht, ist derzeit noch nicht abzusehen. Die Verbandsgemeinde hat der Stadt einen Vorschlag zur Lösung der Tauris-Frage gemacht. Das ist dazu bekannt. Alexej Zepik

Die VG Weißenthurm hat der Stadt Mülheim-Kärlich einen Vorschlag gemacht, wie es mit dem stillgelegten Spaß- und Freizeitbad weitergehen könnte. Schwimmen ist demnach noch auf dem Gelände möglich – aber nicht wie bisher. Das ist bisher bekannt.

Seit Ende April steht in der Diskussion rund um die Zukunft des seit 2020 geschlossenen Spaß- und Freizeitbads Tauris in Mülheim-Kärlich der Verweis auf eine mögliche Lösung durch die Verbandsgemeinde (VG) im Raum. Bis dato haben die beteiligten Parteien dazu öffentlich geschwiegen.







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