Die VG Weißenthurm hat der Stadt Mülheim-Kärlich einen Vorschlag gemacht, wie es mit dem stillgelegten Spaß- und Freizeitbad weitergehen könnte. Schwimmen ist demnach noch auf dem Gelände möglich – aber nicht wie bisher. Das ist bisher bekannt.
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Seit Ende April steht in der Diskussion rund um die Zukunft des seit 2020 geschlossenen Spaß- und Freizeitbads Tauris in Mülheim-Kärlich der Verweis auf eine mögliche Lösung durch die Verbandsgemeinde (VG) im Raum. Bis dato haben die beteiligten Parteien dazu öffentlich geschwiegen.