Bad in Mülheim-Kärlich
VG-Vorschlag: Im Tauris selbst wird nicht geschwommen
Das Tauris in Mülheim Kärlich ist seit sechs Jahren geschlossen. Wie es weitergeht, ist derzeit noch nicht abzusehen. Die Verban
Das Tauris in Mülheim Kärlich ist seit sechs Jahren geschlossen. Wie es weitergeht, ist derzeit noch nicht abzusehen. Die Verbandsgemeinde hat der Stadt einen Vorschlag zur Lösung der Tauris-Frage gemacht. Das ist dazu bekannt.
Alexej Zepik

Die VG Weißenthurm hat der Stadt Mülheim-Kärlich einen Vorschlag gemacht, wie es mit dem stillgelegten Spaß- und Freizeitbad weitergehen könnte. Schwimmen ist demnach noch auf dem Gelände möglich – aber nicht wie bisher. Das ist bisher bekannt. 

Lesezeit 2 Minuten
Seit Ende April steht in der Diskussion rund um die Zukunft des seit 2020 geschlossenen Spaß- und Freizeitbads Tauris in Mülheim-Kärlich der Verweis auf eine mögliche Lösung durch die Verbandsgemeinde (VG) im Raum. Bis dato haben die beteiligten Parteien dazu öffentlich geschwiegen.

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