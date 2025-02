Kein Cannabis oder Hunde VG-Rat beschließt neue Regeln für Freibad Winningen 04.02.2025, 12:00 Uhr

i Badegäste schwimmen im August 2016 im Freibad von Winningen, der Verbandsgemeinderat hat nun modernisierte Baderegeln aufgestellt. Sascha Ditscher

Die bisherige Badeordnung ist etwas in die Jahre gekommen: Neue Gesetz erfordern weitere Regeln, damit es nicht zu unnötigen Diskussionen kommt. Etwa, ob jemand seinen Hund mitbringen oder Cannabis beim Baden konsumieren darf.

In seiner ersten Sitzung des neuen Jahres hat der Rat der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel neben ein paar anderen Punkten auch über das Freibad Winningen gesprochen. Konkret ging es um eine neue Haus- und Badeordnung.Leider, so moderierte VG-Bürgermeisterin Kathrin Laymann den Tagesordnungspunkt an, ist das, was für eine Mehrheit der Menschen zwar klar und logisch erscheint, für Einzelne eben nicht klar und logisch – und sorgt dann auch schon mal zu ...

