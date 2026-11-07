Die Bahn arbeitet im Koblenzer Stadtteil Horchheim aktuell auf 700 Metern Länge. Baucontainer, Einsatzfahrzeuge und Material befinden sich auf dem Bolzplatz, auf dem bald ein Feuerwehrgerätehaus entstehen soll. Wird der Baustart nun verzögert?
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Der Koblenzer Stadtteil Horchheim erlebt aktuell, wie es einmal sein wird, wenn der Bolz- und Kirmesplatz verkleinert ist. Zwar soll das neue Feuerwehrgerätehaus im hinteren Bereich entstehen, aber die Freizeitfläche wird auch dann erheblich kleiner ausfallen als bisher.