Bauprojekte in Koblenz
Verzögert Gleisbau das neue Horchheimer Feuerwehrhaus?
Auf dem Bolzplatz in der Emser Straße soll ein Feuerwehrgerätehaus in Koblenz-Horchheim gebaut werden. Aktuell stehen hier Bauco
Auf dem Bolzplatz in der Emser Straße soll ein Feuerwehrgerätehaus in Koblenz-Horchheim gebaut werden. Aktuell stehen hier Baucontainer, Fahrzeuge und Material für die Bahngleissanierung.
Katrin Steinert

Die Bahn arbeitet im Koblenzer Stadtteil Horchheim aktuell auf 700 Metern Länge. Baucontainer, Einsatzfahrzeuge und Material befinden sich auf dem Bolzplatz, auf dem bald ein Feuerwehrgerätehaus entstehen soll. Wird der Baustart nun verzögert? 

Lesezeit 2 Minuten
Der Koblenzer Stadtteil Horchheim erlebt aktuell, wie es einmal sein wird, wenn der Bolz- und Kirmesplatz verkleinert ist. Zwar soll das neue Feuerwehrgerätehaus im hinteren Bereich entstehen, aber die Freizeitfläche wird auch dann erheblich kleiner ausfallen als bisher.
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