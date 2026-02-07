Die Bahn plant für die zweite Jahreshälfte weitere Streckensperrungen. Dabei soll dem rechtsrheinischen Güterverkehr zwischen Koblenz und Wiesbaden Vorrang eingeräumt werden. Unsere Zeitung sprach mit der Koblenzer Initiative der Bahnpendler.
Verärgert reagiert die Initiative von Pendlerinnen und Pendlern auf die bekannt gewordenen DB-Planungen zu den für die zweite Jahreshälfte geplanten Streckensperrungen. Während der Sperrung der rechtsrheinischen Strecke zwischen Koblenz und Wiesbaden will die DB dem Güterverkehr Vorrang einräumen.