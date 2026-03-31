Prozess gegen Immo-Händler Verständigung ist gescheitert Alexander Thieme-Garmann 31.03.2026, 16:00 Uhr

i Der Prozess gegen einen Koblenzer Immobilienhändler, der in sechs Punkten vor dem Amtsgericht angeklagt ist, geht im April in die nächste Runde. Katrin Steinert

In die nächste Runde ist der Prozess um einen Schrottimmobilienhändler vor dem Koblenzer Amtsgericht gegangen. Dabei erwies der Verhandlungstag als zäh. Eine Verständigung kam nicht zustande. Der Händler ist in sechs Punkten angeklagt.

In der Fortsetzung des Prozesses gegen einen Koblenzer Immobilienhändler, der sich in sechs Anklagepunkten vor dem Amtsgericht Koblenz zu verantworten hat, kam wenig Bewegung in die Sache. Schon bald nach der Eröffnung der Verhandlung zogen sich Richter, Staatsanwalt und Verteidiger zu einer Besprechung in ein Nebenzimmer zurück, um einen etwaigen Kompromiss auszuhandeln.







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