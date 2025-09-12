Alte Burgen und historische Gebäude gibt es in der Region viele, aber nicht alle sind für Besucher frei zugänglich. Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 14. September, öffnen einige Gebäude ihre Türen und laden zu Besichtigungen und Führungen ein.

In Koblenz bietet die Denkmalpflege im Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung der Stadt Koblenz in Kooperation mit dem Zentralen Gebäudemanagement der Stadt, der Koblenz-Touristik, dem Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, den Fördervereinen (Fort Asterstein, Feste Kaiser Franz und Fort Konstantin) sowie dem Mittelrhein-Museum, dem Mutter-Beethoven-Haus und dem Theater Koblenz ein vielfältiges Programm an. Über den Tag verteilt bieten die Koblenz-Touristik und die Denkmalpflege in Kooperation kostenfreie Führungen an. Hierzu ist die Anmeldung bei der Koblenz-Touristik unter Telefon 0261/1291610 oderper E-Mail an touristinformation@koblenz-touristik. de erforderlich. Führungen in Koblenz: Um 10.30 Uhr startet die Führung „Koblenzer Wahrzeichen auf den zweiten Blick“ vor der Liebfrauenkirche. Ab 13 Uhr geht es um „Steine erzählen vom Glauben – Die Koblenzer Kirchen der Altstadt“, Treffpunkt ist vor der Basilika St. Kastor. Um 15 Uhr beginnt am Brunnen auf dem Kapuzinerplatz die Führung „Ehrenbreitstein zwischen Residenz und Garnison“.

Programm in den Koblenzer Festungsanlagen: Um 11 Uhr können Interessierte die Feste Kaiser Franz im Zuge einer 75-minütigen Führung durch den Festungspark besichtigen. Außerhalb dieser Führung haben Besucher keinen Zutritt zum Festungsgelände. Das Fort Asterstein ist von 11 bis 16 Uhr geöffnet, und um 11, 13 und 15 Uhr finden Führungen im Reduit statt. Das Torhaus ist als Informationspunkt für alle Festungsteile geöffnet. Es wird gegrillt, und regionaler Wein wird ausgeschenkt. Das Fort Großfürst Konstantin öffnet von 11 bis 17 Uhr seine Türen. Das Ensemble von „Schauspiel im Denkmal“ stellt seine Arbeit vor, und Matthias Kellermann beschäftigt sich in zwei Vorträgen über die Festung Ehrenbreitstein nach dem Ersten Weltkrieg. Bis 15 Uhr findet ein kleiner Bücherflohmarkt mit Publikationen zu Koblenz und zu den Festungsanlagen statt. Im Rahmen von Führungen können Außenanlagen und Innenräume von Fort Konstantin stündlich von 11 bis 14 Uhr besichtigt werden. Zusätzlich um 11.30 Uhr gibt es eine Führung für Kinder. Zudem gibt es von 11 bis 15 Uhr einen kleinen Bücherflohmarkt mit Publikationen zu Koblenz und den Festungsanlagen sowie eine Ausstellung „Fundstücke von Fort Konstantin“. Eine Diashow zu „Schauspiel im Denkmal“ findet um 14 Uhr statt.

Eine kostenfreie öffentliche Themenführung „Stein und Mörtel erzählen“ mit Blick auf die Koblenzer Stadt- und Baugeschichte beginnt um 15 Uhr im Mittelrhein-Museum. Das Mutter-Beethoven-Haus in Ehrenbreitstein ist kostenfrei von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Im Theater Koblenz gibt es Baustellenführungen zur Kernsanierung des Theaters um 11, 13, 15 und 17 Uhr. Aufgrund des Mehraufwands wegen der Bauarbeiten kostet die Teilnahme 11 Euro (Anmeldung im Internet unter www. ku-rz.de/457p). Das Frauenmissionswerk in der Villa Franziska, Ravensteynstraße 26, in Pfaffendorf öffnet von 11.30 bis 17 Uhr seine Türen. Zu den aktuellen Mädchen- und Frauenprojekten berichten engagierte Frauen. Es besteht die Möglichkeit, in der Hauskapelle Ruhe zu finden. Gegen 17 Uhr werden zum Abschluss Lieder aus Taizé gesungen. Das Verwaltungsgebäude Stresemannstraße ist von 11 bis 16 Uhr geöffnet und präsentiert die Steelart-Ausstellung der Mayener Künstlerin Tanja Bowe. Sie beschäftigt sich mit abstrakter Kunst in Verbindung mit Edelstahl.

Um 13.30 Uhr beginnt in Koblenz eine etwa 90-minütige Führung durch den Bibelgarten Arenberg/Immendorf. Treffpunkt ist vor der Arenberger Wallfahrtskirche St. Nikolaus. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee, Kuchen und diverse Getränke. Zutritt zum Bibelgarten haben die Besucher von 11 bis 18 Uhr. Die 1662 erbaute Marienkapelle auf dem Karmelenberg in Bassenheim ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Förderverein stellt die abgeschlossenen und laufenden Restaurierungsarbeiten an dem barocken Gebäude im Rahmen von stündlichen Führungen vor. Das Denkmalareal Sayner Hütte in Bendorf können Besucher von 10 bis 17 Uhr besuchen, um 11 und 13 Uhr finden auch Führungen statt. Auf dem Hüttengelände bietet Volker Allexi Einblicke in die Gussfertigung an. Das Denkmalareal ist auch für Kinder geeignet, denn es findet eine Abenteuerrallye im Kulturpark Sayn statt. Der Eigentümer der Direktorenvilla Sayner Hütte in Bendorf bietet außerdem zwei Führungen zur Geschichte und zur heutigen Nutzung des Gebäudes an. Sie finden um 10 und 15 Uhr statt und dauern jeweils 45 Minuten.

i Die ehemalige Prämonstratenserabtei Sayn in Bendorf ist von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet. Thilo Hagen

Die ehemalige Prämonstratenserabtei Sayn in Bendorf ist von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet. Um 9.30 Uhr beginnt in der Abteikirche ein Gottesdienst. Ab 13 Uhr bietet der Förderkreis Abtei Sayn stündliche Führungen an. Hein’s Mühle und das dazugehörige Mühlenmuseum in Bendorf öffnen von 11 bis 17 Uhr. Gästeführer erzählen etwas zu der fast 500 Jahre Mühlen-Historie in Sayn. Für Getränke sorgt Bettys Weinwelt mit einem Wein- und Getränkestand. Um 15 Uhr liest die Autorin Sandra Anne Roos aus ihrem Roman „Der Baumkontrolleur – Lass Liebe Wurzeln schlagen“ vor. Die Burg Sayn in Bendorf öffnet ihre Tore von 11 bis 18 Uhr. „Ritter Hermann von Sayn“ wird Führungen über die Oberburg mit Zugang zur ehemaligen Burgkirche anbieten. Sein Knappe „Jakobus von Eisenthal“ wird den Besuchern in der Waffenkammer die Waffen zeigen und erklären. Auch die Burggastronomie „Burg Sayn“ öffnet an diesem Tag von 11 bis19 Uhr. In Weißenthurm findet um14 Uhr ein Denkmalspaziergang statt. Vom Weißen Turm geht es zur katholischen St.-Trinitatis-Pfarrkirche und zum Hoche-Denkmal, wo von 10 bis 16 Uhr eine Ausstellung über Waffen und Werkzeuge des 18. Jahrhunderts stattfindet. Eine 45-minütige Führung mit Geschichte(n) der Kapelle wird um 15 Uhr in der Matthiaskapelle in Kobern-Gondorf angeboten. Die katholische St.-Cyriakus-Pfarrkirche in Mendig kann man von 12 bis 18 Uhr besichtigen. Außerdem gibt es Führungen um und in der Kirche. Bei Interesse werden auch Glockenturm und Aufstieg über das Gewölbe der neuen Kirche angeboten.

i Am Tag des offenen Denkmals können Besucher hoch über Kobern-Gondorf auch an einer 45-minütigen Führung in der Matthiaskapelle teilnehmen. GDKE / Elisa Kulbe

Im Königsstuh l in Rhens präsentiert ein Stand der Kaiser-Ruprecht-Bruderschaft zu Rhens von 12 bis 16.30 Uhr Informationen zum Königsstuhl. Mitbrüder und Mitschwestern der Bruderschaft führen außerdem kostenlose Führungen auf und um das Objekt durch und erklären dessen Geschichte und Baugeschichte. Bei einer Burgführung über die Burgruine Wernerseck zwischen Ochtendung und Plaidt werden Besonderheiten der Burganlage besprochen, der Bergfried bestiegen und die Geschichte der Burg beschrieben. Die Ruine ist von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Im Alten Arresthaus in Mayen haben Besucher die Möglichkeit, das Eifelarchiv von 11 bis 15 Uhr zu besichtigen. Es finden Führungen von ehrenamtlichen Archivpflegern des Geschichts- und Altertumsvereins für Mayen und Umgebung statt, bei denen die alten Zellen erkundet werden können. Das Brückentor in Mayen hat von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Nach Bedarf werden Denkmalführungen von Mitgliedern der Alten Großen Mayener Karnevalsgesellschaft organisiert, aber Besucher können die Ausstellung auch selbst erkunden. Die Alte Propstei in Kruft können Gäste von 14 bis 17 Uhr besichtigen. Außerdem wird die Präsentation „Auf den Spuren der Laacher Klosterhöfe in Kruft“ gezeigt. Auf dem Gelände werden Kaffee, Kuchen und Getränke bereitgestellt. Beim Denkmal Alter Krahnen in Andernach können Besucher den funktionsfähigen Schiffsverladekran von 15 bis 16 Uhr besichtigen.

i In der Stiftskirche Münstermaifeld findet ein Orgelkonzert statt. Manfred Obersteiner

Die Barockkirche St. Cäcilia in Saffig kann von 12 bis 18 Uhr besucht werden. Um 14 Uhr sowie um 16 Uhr werden Führungen angeboten. Darüber hinaus stehen Mitglieder des veranstaltenden Fördervereins für die Beantwortung von Fragen und für Erläuterungen zur Verfügung. Zudem wird die Fotoausstellung „Historische Impressionen der Barockkirche St. Cäcilia“ gezeigt. Die Virneburg kann in Virneburg von 10 bis 15 Uhr besucht werden. Außerdem sind etwa einstündige Führungen über die Burg um 10, 11, 13 und 14 Uhr eingeplant. Dabei wird die Geschichte der Burg vorgestellt, ein Rundgang über die Burg mit Erklärungen zu der Ruine sowie eine Vorstellung der laufenden und geplanten Sanierungsarbeiten organisiert. In der Stiftskirche in Münstermaifeld stellt der Stadtführer Wolfgang Fuhrmann die Münstermaifelder Familie Weckbecker vor, und Diakon Winfried Hommes erläutert die Bedeutung der Ornamentik. Um 15 Uhr findet ein Orgelkonzert mit Thomas Diedrich, einem Kirchenmusiker in der Pfarreiengemeinschaft Mehring, statt. Geöffnet hat die Stiftskirche von 9 bis 18 Uhr. Die ehemalige Synagoge in Münstermaifeld können Gäste von 11 bis 15 Uhr besuchen. Um 11 Uhr findet ein einstündiger Stadtrundgang zu den Stätten jüdischen Lebens in Münstermaifeld statt. Von 17 bis 18.15 Uhr gibt es ein Konzert.

Weitere Informationen zum Programm und den teilnehmenden Denkmälern gibt es unter https://www.tag-des-offenen-denkmals.de/programm﻿

Wie können die historischen Anlagen mit Leben gefüllt werden?

Zu einem Bürgerdialog über die künftige Nutzung der städtischen Festungsteile lädt die Stadt Koblenz für den Tag des offenen Denkmals, auf Fort Konstantin ein. Von 14.15 bis 17 Uhr wird es eine Einführung in ein in Entwicklung befindliches Gesamt- und Nutzungskonzept geben, an dem der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen zusammen mit weiteren städtischen Ämtern sowie der Agentur Realace aus Berlin arbeitet. Im Anschluss daran sind die Festungsvereine sowie alle interessierten Koblenzer eingeladen, eigene Ideen einzubringen, teilt die Stadtverwaltung Koblenz mit. Ziel sei laut Stadt, die ehemals militärisch genutzten Flächen zu lebendigen Orten des öffentlichen Lebens zu entwickeln. Für die drei Standorte Fort Asterstein, Feste Kaiser Franz und Fort Großfürst Konstantin wurde jeweils ein übergeordnetes Thema erarbeitet. Auf dieser Basis sollen im Bürgerdialog Ideen und Ansätze gesammelt werden, mit denen diese übergeordneten Themen konkretisiert und umgesetzt werden können. red