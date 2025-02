Großer Einsatz in Koblenz Verpuffung in der Wohnung: Mann ist schwer verletzt 12.02.2025, 15:27 Uhr

i Auf der Rückseite eines Hauses im Rauental sind die Fenster herausgebrochen, in der Wohnung hat es gebrannt. Doris Schneider

Brandgeruch liegt in der Luft, Nachbarn berichten von einer lauten Explosion, viele Schaulustige verfolgen den Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten am Mittwochmittag in der Moselweißer Straße in Koblenz. Was ist hier passiert?

Nachbarn haben einen lauten Knall gehört, und auf der Rückseite eines der großen Wohnhäuser in der Moselweißer Straße im Koblenzer Rauental sind am Mittwochmittag die Fenster einer Wohnung herausgeplatzt. Die Wände sind schwarz verrußt: In der Wohnung ist der 28-jährige Bewohner schwer verletzt gefunden worden, zwei Polizisten erlitten bei dem Hilfseinsatz Schnittverletzungen.

