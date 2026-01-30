Polizei warnt Vermisste Mädchen rund um Koblenz: Schlimme Fake News Doris Schneider 30.01.2026, 12:44 Uhr

i Die Polizei Koblenz warnt vor Fake News zu Vermisstenfällen im Internet. Polizeipräsidium Koblenz

Sie sehen aus wie echte Nachrichten, aber sie sind nichts anderes als ganz üble Fake News: Im Internet kursieren rund um echte Vermisstenfälle ganz schlimme Geschichten. Nun warnt die Koblenzer Polizei.

Schlimm genug, dass die Polizei nach vermissten Kindern und Jugendlichen per Fahndungsaufruf suchen muss – im Internet kursieren zudem erfundene Geschichten, die die Fälle schrecklich aufbauschen und dramatisieren.So beispielsweise aktuell bei einem Schwesternpaar aus dem Westerwald, das vermisst wird und im Raum Koblenz oder Neuwied unterwegs sein könnte.







