Kollision im Feierabendverkehr: Verletzter nach Unfall auf B49 noch in Behandlung
Bei einem Unfall auf der B49 wurde ein 35-Jähriger verletzt. Wie geht es ihm inzwischen?
Nach dem Unfall auf der B49 am Freitag, 9. Januar, ist der beteiligte Autofahrer noch immer in ärztlicher Behandlung. Das teilte das Koblenzer Polizeipräsidium am Montag auf Anfrage mit. Der 35-Jährige aus dem Westerwaldkreis war mit seinem Pkw auf ein Lkw-Anhänger-Gespann aufgefahren.