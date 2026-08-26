Radler sollten Vorrang haben
Verkehrsversuch auf Koblenzer Brücke wird verschoben
Die Auffahrt zur Balduinbrücke in Koblenz in Richtung City: Die Brücke ist schmal, viel Platz für alle Verkehrsteilnehmer gibt e
Die Auffahrt zur Balduinbrücke in Koblenz in Richtung City: Die Brücke ist schmal, viel Platz für alle Verkehrsteilnehmer gibt es nicht.
Alexej Zepik

Als der Verkehrsversuch auf der Koblenzer Balduinbrücke geplant wurde, waren sich die Gegner einig: Das gibt eine Katastrophe. Radler sollten auf der Moselquerung das Tempo bestimmen, Autos und Busse hinterherzockeln. Das ist der Stand.

Lesezeit 2 Minuten
Es gab hitzige Diskussionen im Koblenzer Stadtrat, aber dann Ende Mai eine Entscheidung: Der Verkehr auf der Koblenzer Balduinbrücke soll neu sortiert werden, künftig sollen Radfahrer das Tempo vorgeben – als einjährigen Verkehrsversuch mit offenem Ausgang.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionVerkehr

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren