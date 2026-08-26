Radler sollten Vorrang haben Verkehrsversuch auf Koblenzer Brücke wird verschoben Doris Schneider 26.08.2026, 17:00 Uhr

i Die Auffahrt zur Balduinbrücke in Koblenz in Richtung City: Die Brücke ist schmal, viel Platz für alle Verkehrsteilnehmer gibt es nicht. Alexej Zepik

Als der Verkehrsversuch auf der Koblenzer Balduinbrücke geplant wurde, waren sich die Gegner einig: Das gibt eine Katastrophe. Radler sollten auf der Moselquerung das Tempo bestimmen, Autos und Busse hinterherzockeln. Das ist der Stand.

Es gab hitzige Diskussionen im Koblenzer Stadtrat, aber dann Ende Mai eine Entscheidung: Der Verkehr auf der Koblenzer Balduinbrücke soll neu sortiert werden, künftig sollen Radfahrer das Tempo vorgeben – als einjährigen Verkehrsversuch mit offenem Ausgang.







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