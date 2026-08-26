Als der Verkehrsversuch auf der Koblenzer Balduinbrücke geplant wurde, waren sich die Gegner einig: Das gibt eine Katastrophe. Radler sollten auf der Moselquerung das Tempo bestimmen, Autos und Busse hinterherzockeln. Das ist der Stand.
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Es gab hitzige Diskussionen im Koblenzer Stadtrat, aber dann Ende Mai eine Entscheidung: Der Verkehr auf der Koblenzer Balduinbrücke soll neu sortiert werden, künftig sollen Radfahrer das Tempo vorgeben – als einjährigen Verkehrsversuch mit offenem Ausgang.