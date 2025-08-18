Genau zwei Wochen sind mittlerweile verstrichen, dass RZ-Leser Helmut Korbach unser Blatt darauf aufmerksam gemacht hat, dass das Schild mit dem Hinweis „Bei Halt bitte Motor abstellen“ rund 250 Meter vor dem Bahnübergang an der Horchheimer Brücke steht. Schon damals waren einige Wochen ins Land gegangen, in denen das Schild nicht mehr an seinem angestammten Platz stand. Möglicherweise handelte es sich um einen dummen Streich zu später Stunde. Schließlich macht der Hinweis nur dort einen Sinn, wo kreuzender Zugverkehr die Autofahrer auf der Emser Straße zum Anhalten vor der Bahnschranke zwingt. Auf Anfrage unserer Zeitung versprach man seinerseits beim zuständigen Tiefbauamt, für einen zeitnahen Umzug zu sorgen. Noch ist alles beim Alten, wie unser freier Mitarbeiter Alexander Thieme-Garmann zu Wochenbeginn feststellen musste. Das Schild zur Schonung der Umwelt steht immer noch irgendwo im Nirgendwo.