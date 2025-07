Vergangene Woche kam es auf der B42 in der Ortsdurchfahrt Vallendar zu erheblichen Staus. Die Ursache: eine ampelgesteuerte einspurige Verkehrsführung im Zusammenhang mit einer Baumaßnahme der Vereinigten Wasserwerke Mittelrhein. In Teilabschnitten gesperrt wird die L308 zwischen Vallendar und Höhr-Grenzhausen ab kommender Woche wegen Asphaltarbeiten. Ist es ein subjektiver Eindruck, dass sich gerade in und um Vallendar die Baustellen häufen? Aus dem Rathaus der Verbandsgemeinde (VG) Vallendar heißt es dazu: „Für Baustellen auf klassifizierten Straßen sind wir nicht zuständig.“ Dass sich die Baustellen derzeit häufen, sei mehr oder weniger Zufall. So gab es bis vor wenigen Tagen auch eine Baustelle mit Ampelregelung auf der L308 in Höhe der Schönstätter Marienschule. Grund waren Sanierungsmaßnahmen am Brückenbauwerk über den Löhrbach. Alle aktuellen Straßenbaustellen inklusive der in Zuständigkeit der VG sind einzusehen auf der Homepage der VG unter Rathaus und Bürgerservice/Dienstleistungen von A bis Z/Ordnungsamt/Baustelleninformationen.