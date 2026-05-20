Entscheidung im Stadtrat Verkehr auf Koblenzer Balduinbrücke: So geht es weiter Jan Lindner 20.05.2026, 10:00 Uhr

i Auf der Koblenzer Balduinbrücke soll der Verkehr neu geordnet werden. Alexej Zepik

Verkehrsveränderungen sind auch in Koblenz eines der absoluten Reizthemen. Allen kann man es nie recht machen, irgendwer ist immer sauer. Das ist auch bei der Balduinbrücke der Fall. Zur neuen Verkehrsführung steht im Stadtrat eine Entscheidung an.

Radfahrer geben auf der Straße das Tempo vor, dadurch gibt es weniger Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern: Auf der Koblenzer Balduinbrücke soll der Verkehr neu geordnet werden. Mehr als zwei Jahre haben Verkehrsplaner der Stadt an einer Lösung gearbeitet.







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