Entscheidung im Stadtrat
Verkehr auf Koblenzer Balduinbrücke: So geht es weiter
Auf der Koblenzer Balduinbrücke soll der Verkehr neu geordnet werden.
Auf der Koblenzer Balduinbrücke soll der Verkehr neu geordnet werden.
Alexej Zepik

Verkehrsveränderungen sind auch in Koblenz eines der absoluten Reizthemen. Allen kann man es nie recht machen, irgendwer ist immer sauer. Das ist auch bei der Balduinbrücke der Fall. Zur neuen Verkehrsführung steht im Stadtrat eine Entscheidung an. 

Lesezeit 3 Minuten
Radfahrer geben auf der Straße das Tempo vor, dadurch gibt es weniger Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern: Auf der Koblenzer Balduinbrücke soll der Verkehr neu geordnet werden. Mehr als zwei Jahre haben Verkehrsplaner der Stadt an einer Lösung gearbeitet.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionVerkehr

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren