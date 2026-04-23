Stadt Koblenz plant Änderungen Verkehr auf der Balduinbrücke: Politik hat Redebedarf Matthias Kolk 23.04.2026, 11:00 Uhr

i Verkehr auf der Balduinbrücke in Koblenz. Alexej Zepik

Radfahrer, die das Verkehrstempo bestimmen und weniger Autos in der Burgstraße: Auf und an der Koblenzer Balduinbrücke könnte sich einiges verändern. Manche in der Stadtpolitik haben schlimme Befürchtungen deswegen – wie die Planer darauf reagieren.

Die geplante neue Verkehrsführung auf der Koblenzer Balduinbrücke wird kontrovers diskutiert. Insbesondere, dass Autos künftig keine Radfahrer mehr überholen dürfen und verbundene Befürchtungen damit, sorgten für regen Austausch im Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität.







Artikel teilen

Artikel teilen